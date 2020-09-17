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Dünya

Fransa'da Macron ve hükümet karşıtı protestolar düzenlendi

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Macron'un yönetimi ve hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarına karşı gösteriler düzenlendi.

Alaattin Doğru,Yusuf Özcan   | 17.09.2020
Fransa'da Macron ve hükümet karşıtı protestolar düzenlendi Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Paris

Fransa'da Macron ve hükümet karşıtı protestolar düzenlendi

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yönetimi ve hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarına karşı gösteriler düzenlendi. Genel İş Konfederasyonu (CGT) gibi çok sayıda sendikanın çağrısıyla başkent Paris'in Republique Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci Nation Meydanı'na kadar yürüdü. ( Alaattin Doğru - Anadolu Ajansı )

Fransa'da, Genel İş Konfederasyonu (CGT) gibi çok sayıda sendikanın çağrısıyla başkent Paris'in Republique Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci Nation Meydanı'na kadar yürüdü. 

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin ekonomik ve sosyal politikaları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında birçok sektörde çalışanların işten çıkarılmasına tepki gösterdi.

Hükümetin salgın nedeniyle ekonomik olarak zor durumda olan şirketlere ve işten çıkarılanlara destekte bulunması gerektiğini belirten göstericiler, Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

"Macron, sen istemesen de biz buradayız" sloganı atan eylemcilerden Sofi Ramambason, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macron yönetiminin eşitsizliklerine karşı, sosyal adalet ve vergi eşitliliği için toplandıklarını belirtti.

Ramambason, "Burda herkes aynı mücadeleyi veriyor. Halkın bir gün galip geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Öğrenci sendikaları, solcu siyasetçiler ve sarı yeleklilerin de katıldığı eylemde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Diğer yandan, Paris'te toplu taşımayı düzenleyen RATP şirketi ile Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi çalışanları, hükümetin sosyal politikalarına karşı kısmi greve gitti.

Grev nedeniyle toplu taşıma araçlarında ve şehirlerarası tren seferlerine kısmi aksamalar yaşandı.

Paris'in yanı sıra Marsilya, Lyon ve Bordeaux gibi kentlerde de grev ve gösteriler düzenlendi.

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