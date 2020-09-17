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Dünya

Ürdün Başbakanı Rezzaz: Adil barış Filistin halkının meşru haklarının verilmesiyle sağlanacak

Ürdün Başbakanı Rezzaz, "İsrail'in tek taraflı uygulamaları devam ettiği sürece adil ve kapsamlı bir barışın olmayacağını" ifade etti.

Ekrem Biçeroğlu,Hacer Başer   | 17.09.2020
Ürdün Başbakanı Rezzaz: Adil barış Filistin halkının meşru haklarının verilmesiyle sağlanacak

Jordan

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, "İsrail'in tek taraflı uygulamaları devam ettiği sürece adil ve kapsamlı bir barışın olmayacağını" belirtti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre Rezzaz, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin konusundaki tutumunun değişmez olduğunu söyledi.

Başbakan Rezzaz, "İsrail'in tek taraflı uygulamaları devam ettiği sürece adil ve kapsamlı bir barışa ulaşamayacağız. Bu uygulamalar, Filistin halkının ulusal toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerini kurma hakkını ihlal ediyor." diyerek, "Adil ve kapsamlı barış ancak Filistin halkının meşru haklarının verilmesiyle sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün tüm bölge için adil ve kapsamlı bir barışa inandığını vurgulayan Rezzaz, "Ancak hiçbir şekilde sapmayacağımız net şartlarımız var. Ürdün, bölgesel ve bölge dışı problemler karşısında her zaman Arap ülkelerinin birliği için çalışmaktadır." dedi.

- İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

1979'da Mısır'ın, 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.

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