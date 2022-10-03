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Dünya

İspanya'da kuraklık sorunu: Sevilya'da temel ihtiyaçlar dışında su kullanımı yasaklandı

İspanya'daki kuraklık sorunu nedeniyle ülkenin güneyindeki Sevilya kentinde temel ihtiyaçlar dışında su kullanımına yasak getirildi.

Şenhan Bolelli   | 03.10.2022
İspanya'da kuraklık sorunu: Sevilya'da temel ihtiyaçlar dışında su kullanımı yasaklandı

Madrid

Sevilya Belediyesine bağlı su idaresi şirketi Emasesa, kuraklık sorununun giderek büyümesi ve barajlardaki su rezervinin 268 hektometreküpün altına inmesinden dolayı temel ihtiyaçlar dışında suyun kullanımına yasak getirildiğini açıkladı.

Kentteki tüm kişi ve kurumları kapsayan su tüketimiyle ilgili yasağa uymayanlar için para cezaları belirleneceği bildirildi.

Sevilya Belediye Başkanı Antonio Munoz, "Gereksiz su tüketimlerine karşı tavsiyelerden yasaklara geçiyoruz. Mevcut rezerv durumumuza uygun olmayan uygunsuz içme suyu kullanımlarını cezalandırmaya başlayacağız." dedi.

Araba yıkama, bahçe sulama, havuz doldurma gibi temel ihtiyaç sayılmayan su kullanımını yasaklayan Sevilya Belediyesi, su kaynağı kıtlığı nedeniyle alarm durumuna geçtiğini, günlük kişi başına su tüketimini 90 litreye düşürmeyi hedeflediğini duyurdu.

Son 30 yılın en kurak yılını geçiren İspanya'nın genelinde baraj ve göletlerdeki su doluluk oranı yüzde 28,5 düzeyinde bulunuyor.

Sevilya'dan da geçen Guadalquivir Nehri'nin havzasındaki doluluk oranı ise yüzde 20'ye kadar geriledi.

Kuraklık sorunu, zeytin ve üzüm üretimi başta olmak üzere tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor.




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