İspanya'nın kuzeyindeki şiddetli rüzgar yaşamı felç etti

İspanya'nın Katalonya başta olmak üzere kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini etkisi altına alan şiddetli rüzgar yaşamı felç etti.

Şenhan Bolelli  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Madrid

Katalonya özerk bölgesinde okullarda eğitime ara verilirken, ağaçların devrilmesi ve çatı uçması gibi rüzgarın neden olduğu olaylar nedeniyle 2'si ağır 61 kişinin yaralandığı bildirildi.

Katalonya özerk yönetim hükümeti ve yerel yönetim yetkililerinden yapılan açıklamalarda, rüzgarın saatteki hızının 167 kilometreyi bulduğu bölgede gün içinde itfaiye ve güvenlik görevlilerinin 2 binden fazla noktada acil müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Diğer yandan Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda gün içinde 100'den fazla uçuşun iptal edildiği, 10 kadar uçağın da iniş için başka havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.

Yetkililer, havalimanı çevresinde rüzgarın saatteki hızının 92,5 kilometreyi bulduğu bilgisini paylaştı.

Ayrıca Seat ve Ebro gibi bazı büyük fabrikalar kötü hava şartları nedeniyle vardiyalı çalışmalara ara verdiklerini duyurdu.

Fırtına ülkenin kuzeyindeki Galiçya ve Bask bölgelerini de olumsuz etkilerken, meteoroloji yetkilileri denizde dalga boyunun 10 metreye kadar çıktığını aktardı.

Araçların devrilmesine yol açan kötü hava şartları ciddi zarara yol açtı.

