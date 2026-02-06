Dolar
43.61
Euro
51.48
Altın
4,912.38
ETH/USDT
1,935.00
BTC/USDT
67,000.00
BIST 100
13,423.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de “6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuşuyor. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Amir Murillo, İstanbul'a geldi.
logo
Dünya

İspanya ve Portekiz şiddetli yağışlara karşı mücadele ediyor

İspanya'nın güneyi ile Portekiz'in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, birçok yerleşim yerinde tahliyelere, ulaşım sorunlarına ve hasara neden oldu.

Şenhan Bolelli  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
İspanya ve Portekiz şiddetli yağışlara karşı mücadele ediyor

Madrid

İspanya'nın özellikle Endülüs bölgesinde etkili olan yağışlardan dolayı evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 7 bin 500'e çıktı.

Yaklaşık 1500 kişinin yaşadığı Cadiz'in Grazalema ilçesi tamamen boşaltılırken, nehirlerin kıyılarındaki yerleşim yerleri de tahliye edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Endülüs Özerk Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno, hafta sonundan itibaren yeni bir şiddetli yağışın beklenmesinden dolayı tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilenlerin sayısında artış olabileceğini söyledi.

Moreno, COPE radyosuna yaptığı açıklamada, "Hidrojeolojik durum oldukça karmaşık. Bir günde neredeyse Londra'nın bir yılda aldığı yağmurdan daha fazla yağmur yağdı. Bu, daha önce hiç yaşanmamıştı." dedi.

Sivil Yardım kurumu ve Endülüs özerk hükümeti yetkililerinden verilen bilgilerde ise bölgede 4 Şubat'tan itibaren eğitime ara verildiği, tren seferlerinin yapılmadığı, 50'si Cadiz'de olmak üzere 140'a yakın kara yolunun trafiğe kapalı tutulduğu bildirildi.

Asker ve polisle birlikte yardım çalışmalarına katılan jandarma, Malaga'nın Sayalonga ilçesinde sele kapılan bir kadının arandığını duyurdu.

Güvenlik görevlilerinin son 48 saatte 9 binden fazla yerde acil müdahalede bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Endülüs'teki Guadalquivir, Guadiaro ve Guadalete başta olmak üzere 14 nehir ve 10 barajda su seviyelerinin çok yükselmesinden dolayı kırmızı alarma geçildiği kaydedildi.

Kurtuba havaalanı da güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Bölgede bazı belediyelerde elektrik kesintisi devam ederken, telefon hatlarının da çalışmadığı belirtiliyor.

"Leonardo" adı verilen şiddetli yağış ve fırtına, Endülüs dışında İspanya'nın Extremadura, Galiçya, Kastilya ve Mança bölgelerini de olumsuz etkiledi.

Başbakan Pedro Sanchez'in gün içerisinde Endülüs'e giderek, yağışlardan en çok etkilenen bölgeleri ziyaret edeceği açıklandı.

Portekiz'de ölü sayısı 2'ye çıktı

Diğer yandan şiddetli yağışlardan dolayı acil durumu 15 Şubat'a kadar uzatan Portekiz'de kötü hava şartlarından ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Lusa haber ajansı, Leiria'ya bağlı Ortigosa beldesinde 73 yaşındaki bir adamın çatıdan düşerek hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkede 4 Şubat'ta aracı içinde sele kapılan 60 yaşındaki bir kişi de hayatını kaybetmişti.

Portekiz'in orta ve güney bölgelerinde Tajo, Mondego, Sado nehirlerinin geçtiği yerlerde çok sayıda alanın sular altında kaldığı, tahliyelerin olduğu ve başkent Lizbon'un kuzeyindeki Leiria'da durumun kritik olduğu belirtildi.

Meteoroloji uzmanları, "Leonardo"dan sonra yarından itibaren "Marta" olarak adlandırılan yeni bir fırtınanın beklendiği uyarısında bulundu.

İspanya ve Portekiz'de su seviyelerinin çok yüksek olduğu nehirlerde olası yeni bir şiddetli yağışın çok ciddi zararlara neden olabileceği, tedbirlerin en üst seviyede devam etmesi gerektiği merkezi ve yerel yönetimlerce vurgulanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
Aydın'da Büyük Menderes Nehri taştı, ekili alanlar su altına kaldı
İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunda çökme meydana geldi
Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli, Hatay'daki mezarı başında anıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İspanya ve Portekiz şiddetli yağışlara karşı mücadele ediyor

İspanya ve Portekiz şiddetli yağışlara karşı mücadele ediyor

Endülüs'te şiddetli yağışlardan 5 bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi

İspanya Başbakanı Sanchez gençleri sosyal paylaşım sitelerinin "zehrinden" koruma sözü verdi

Sanchez'in 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklama girişimi teknoloji patronlarını kızdırdı

Sanchez'in 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklama girişimi teknoloji patronlarını kızdırdı
İspanya'nın Endülüs bölgesinde şiddetli yağış yaşamı felç etti

İspanya'nın Endülüs bölgesinde şiddetli yağış yaşamı felç etti
Elon Musk, İspanya Başbakanı Sanchez'i "zalim" ve "totaliter faşist" olarak nitelendirdi

Elon Musk, İspanya Başbakanı Sanchez'i "zalim" ve "totaliter faşist" olarak nitelendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet