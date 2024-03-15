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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İspanya ve ABD'li kuruluşlarının yardımlarını taşıyan gemi, Gazze açıklarında tahliye ediliyor

İspanya ve ABD merkezli yardım kuruluşlarının insani yardımlarını taşıyan geminin İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi açıklarına ulaştığı ve insani yardımların tahliye edilmeye başlandığı belirtildi.

Hosni Nedim, Mustafa M. M. Haboush, Çağrı Koşak  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
İspanya ve ABD'li kuruluşlarının yardımlarını taşıyan gemi, Gazze açıklarında tahliye ediliyor

Gazze

Yerel kaynaklardan alınan bilgile göre, İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms ile ABD merkezli World Central Kitchen adlı kuruluşun 200 tonluk gıda yardımını taşıyan geminin Gazze açıklarında tahliye işlemlerine başlandı.

Gazze'nin güneybatısındaki El-Baydar bölgesinde inşa edilen iskele yakınlarına yanaşan gemideki insani yardım malzemelerinin küçük tekneler aracılığıyla tahliye edilerek Gazze'ye getirilmeye başlandığı aktarıldı.

Gemi yoluyla gelen yardımların Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere dağıtımının nasıl yapılacağı konusunda ayrıntılı bilgi henüz açıklanmadı.

Open Arms ve World Central Kitchen adlı kuruluşların 200 tonluk gıda yardımını taşıyan gemide pirinç, un, bakliyat, konserve gıda ve protein içeren malzemeler bulunuyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Limanı'ndan 12 Mart'ta yola çıkan ve bugün bölgeye ulaşan gemiyle, İsrail ordusunun 5 ayı aşkın süredir bombaladığı Gazze Şeridi'ne ilk kez deniz yoluyla yardımlar ulaştırılmış olacak.

İsrail ordusu, dünkü açıklamasında, Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye insani yardım taşıyan gemiyi karşılamaya hazırlandığını bildirmişti.

Açıklamada, "yardım operasyonunun İsrail hükümeti ile ABD yönetiminin talebi doğrultusunda İsrail ordusu ve sivil yetkilileriyle koordineli biçimde" gerçekleştirildiğine yer verilmişti.

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