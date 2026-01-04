Dolar
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Dünya

İspanya solu ABD karşıtı gösteriler için meydanlara indi

Podemos lideri İone Belarra, "ABD yasa dışı bir askeri müdahale yapmıştır ve bu bir petrol savaşıdır. Venezuela'da yaşananlar devlet terörizmi olarak sınıflandırılabilir ve şu anda dünyada var olan en önemli terörist Donald Trump'tır." dedi.

Şenhan Bolelli  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
İspanya solu ABD karşıtı gösteriler için meydanlara indi Fotoğraf: Diego Radames/AA

Madrid

İspanya'da komünist ve aşırı sol görüşlü gruplarca bazı kentlerde düzenlenen gösterilerde, ABD'nin Venezuela’ya askeri müdahalede bulunarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyması protesto edildi.

İspanya'da dün başlayan ABD karşıtı gösteriler bugün başkent Madrid ile Bilbao ve Sevilya kentlerinde devam etti.

"Venezuela'ya yönelik emperyalist saldırganlığa karşı" başlığıyla Madrid'deki ABD Büyükelçiliği binası önünde yapılan gösteriye komünist ve aşırı sol görüşlü sivil toplum kuruluşları ile Birleşik Sol, Komünist Parti ve Podemos partilerinin yanı sıra Madrid'de yaşayan Latin Amerikalılar ile Filistinliler de destek verdi.

Çok geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, "Yankiler, Latin Amerika'dan defolun", "ABD Büyükelçiliği kanlı", "NATO'ya hayır, askeri üsler kapansın", ABD'ye boykot", "ABD kolonisi olmak istemiyoruz" sloganları atıldı ve benzer ifadelerin olduğu pankartlar taşındı.

Podemos lideri İone Belarra, basına yaptığı açıklamada, "ABD yasa dışı bir askeri müdahale yapmıştır ve bu bir petrol savaşıdır. Venezuela'da yaşananlar devlet terörizmi olarak sınıflandırılabilir ve şu anda dünyada var olan en önemli terörist (ABD Başkanı) Donald Trump'tır. Halkımızın güvenliğine en büyük tehdidi o oluşturmaktadır." dedi.

ABD Başkanı Trump için "çağımızın Hitler'i" ifadesini kullanan Belarra, bu ülkeyle ilişkilerin kesilmesini, ABD'nin uluslararası alanda izole edilmesini ve NATO'dan çekilmesini istedi.

Sevilya ve Bilbao kentlerinde de ABD karşıtı gösteriler düzenlendi.

İspanya hükümeti, Venezuela'da ne Maduro ne ABD müdahalesi diyor

İspanya hükümeti, ABD'nin Venezuela’ya askeri müdahalede bulunarak Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşini alıkoymasının ardından ABD ile Venezuela arasında arabuluculuk yapmayı önermişti.

Başbakan Pedro Sanchez de "İspanya, Maduro rejimini tanımadı. Ancak uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi belirsizlik ve çatışma ufkuna doğru iten bir müdahaleyi de tanımayacaktır." demişti.

Sanchez, "Tüm aktörleri sivil halkı dikkate almaya, Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı göstermeye, adil ve müzakere edilmiş bir geçiş için çalışmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İspanya'da ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox ise ABD'nin Venezuela'daki askeri ve siyasi müdahalesine destek veriyor.

Madrid'de, ABD'ye ve Venezuela'daki muhalif gruplara destek veren gösteriler de düzenleniyor.

