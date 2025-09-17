Dolar
İspanya Kralı 6. Felipe, Gazze Şeridi'nde dayanılmaz bir insani kriz yaşandığını söyledi

İspanya Kralı 6. Felipe, Mısır'a yaptığı ilk ziyaretinde, bölgenin trajik ve gergin koşullardan geçtiğini, Gazze Şeridi'nde dayanılmaz bir insani kriz yaşandığını vurguladı.

Hussien Elkabany, Ali Semerci  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Kahire

Ulusal Medya Otoritesi'nin haber sitesinde yer alan habere göre, İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia, 4 gün sürecek Mısır ziyaretinin başlangıcında bu ülkedeki İspanyol vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Kral Felipe, görüşme sırasında yaptığı konuşmada, Kraliçe Letizia ile birlikte Mısır'ı, bölgeyi etkileyen gergin ve trajik koşulların gölgesinde ziyaret ettiklerini söyledi.

İspanya Kralı 6. Felipe, "Kraliçe ve ben, karmaşık ve istikrarsız bölgesel durumu çevreleyen belirsizliğin farkındayız ve bu nedenle size desteğimizi ve yakınlığımızı, ayrıca vatandaşlarınızın yakınlığını ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Felipe, yaklaşık iki yıl önce başlayan bu çatışmanın son perdesinin, çok sayıda can kaybına, Gazze'deki durumun dayanılmaz bir insani krize dönüşmesine, yüz binlerce masum insanın tarifsiz acılar çekmesine ve Gazze'nin tamamen yerle bir olmasına yol açarak çok geniş kapsamlı etkilere sahip olduğunu dile getirdi.

Kral Felipe, İspanya ve Mısır'ın, 1990'lı yıllardaki "umut yılları"nda anlatıldığı gibi kalıcı ve cesur bir barışa ulaşmak için birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisi'nden dün yapılan açıklamada, İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia'nın, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine Mısır'ı ziyaret edecekleri bildirilmişti.

İspanya'nın Kahire Büyükelçiliği'nin, İspanya Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı açıklamaya göre Sisi, Kral ve Kraliçe'yi El-İttihadiye Sarayı'nda kabul edecek ve resmi bir resepsiyon verecek.

İspanya Kralı ve Kraliçesi, ayrıca Kahire ve Luksor'daki İspanyol ekonomik, kültürel ve bilimsel projelerine, arkeolojik misyonlara da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla İspanya-Mısır İş Forumu düzenlenecek.

Kral ve Kraliçe'ye, Mısır ziyaretinde İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares eşlik ediyor.

