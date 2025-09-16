Dolar
41.31
Euro
48.83
Altın
3,697.72
ETH/USDT
4,512.90
BTC/USDT
115,487.00
BIST 100
11,009.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü’nde “KKTC'den Gelen Muhtarları Kabul Programı”nda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İspanya, İsrailli şirketlerle yapılan yaklaşık 1 milyar avroluk iki sözleşmeyi iptal etti

İspanya Savunma Bakanlığının, İsrailli şirketlerle yapılan yaklaşık 1 milyar avro değerindeki iki sözleşmeyi iptal ettiği bildirildi.

Şenhan Bolelli  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
İspanya, İsrailli şirketlerle yapılan yaklaşık 1 milyar avroluk iki sözleşmeyi iptal etti

Madrid

İspanya resmi haber ajansı EFE, hükümetin 9 Eylül'de İsrail'e karşı açıkladığı 9 maddelik yaptırımdan biri olan, İsrail'e uygulanan silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren Kraliyet kararnamesini henüz onaylamasa da uyguladığını yazdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, İsrail'e uygulanan silah ambargosunun yasal olarak pekiştirilmesini öngören Kraliyet kararnamesinin gelecek hafta onaylanmasının beklendiği ancak şimdiden somut adımların atıldığı belirtildi.

Hükümet kaynakları, Savunma Bakanlığının, her ikisi de Silahlı Kuvvetler için tasarlanan Silam yüksek hareket kabiliyetine sahip roketatarlar ve Spike L.R. tanksavar füze sistemi satın alma sözleşmelerini resmen iptal ettiği bildirildi.

Verilen bilgilerde, Rheinmetall Expal Muntions ve EM&E ortak girişiminden 700 milyon avro değerindeki Silam roketatar satın alma sözleşmesinin ve İsrailli Rafael şirketinin İspanyol iştiraki PAP Tecnos Innovacion SA'ya verilen 287,5 milyon avro değerindeki 168 Spike füzesi satın alma sözleşmesinin iptal edildiği bilgileri paylaşıldı.

Savunma Bakanlığının İsrail ile askeri teknolojik bağların kesilmesi planı ve Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu yazılıma sahip olmasını sağlayacak alternatifler üzerinde çalışmaya devam ettiği de belirtildi.

Diğer yandan İsrail'e silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımını yasal olarak yasaklayacak Kraliyet kararnamesinin şimdiye kadar onaylanmamasının arkasında metnin hazırlanmasının karmaşık olması ve içeriğinin Avrupa hukuk sistemine uyarlanması olduğu iddia edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Spor mu, eğitim mi?" ikilemi geride kaldı
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişlerinin 64'üncü yılı
Motosiklet eğitmeninden sürücülere "can kurtaran" uyarılar
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
İzmir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

İspanya, İsrailli şirketlerle yapılan yaklaşık 1 milyar avroluk iki sözleşmeyi iptal etti

İspanya, İsrailli şirketlerle yapılan yaklaşık 1 milyar avroluk iki sözleşmeyi iptal etti

İspanya İsrail'e yönelik 9 maddelik yaptırımı yürürlüğe soktu, İsrailli iki bakanın ülkeye girişini yasakladı

İspanya ile İsrail arasındaki diplomatik kriz büyüyor

İspanya, Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararı aldı

İspanya, Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararı aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet