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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap ediyor Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında acil yardım çağrısı alınan teknede kurtarılan 283 düzensiz göçmenin bulunduğu ticari gemi Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı açıklarına getirildi.
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Dünya

İspanya hükümeti enerji krizine karşı doğal gazda vergiyi yüzde 5'e indirdi

İspanya hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa'da başlayan enerji krizine karşı aldığı önlemler kapsamında doğal gazda vergiyi yüzde 21'den yüzde 5'e indirdi.

Şenhan Bolelli   | 20.09.2022
İspanya hükümeti enerji krizine karşı doğal gazda vergiyi yüzde 5'e indirdi

Madrid

Bakanlar Kurulunda alınan karar gereği, 1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak şekilde doğal gazda vergi oranı yüzde 21'den yüzde 5'e indirilecek.

Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanı Teresa Ribera, basına yaptığı açıklamada, doğal gazda vergi indiriminin yakıt peleti ve briketinde de geçerli olacağını, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarattığı gerilimin neden olduğu enerji krizi karşısında yerli tüketicileri ve sanayiciyi desteklemeyi amaçladıklarını" söyledi.

Doğal gaz kullanıcıları için üç aylık süreçte 210 milyon avroluk bir tasarruf öngördüklerini belirten Ribera, gerek duyulması halinde vergi indirimi süresinin uzatılacağını ifade etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, doğal gazda vergi indirimi olacağını 1 Eylül'de açıklamıştı.

Hükümet, enerji krizinden dolayı şimdiye kadar elektrik faturasıyla bağlantılı vergilerde ise yüzde 80 oranında indirim yaparken, bunun vergi mükellefleri için 10 milyar avroluk bir tasarruf yaratacağı belirtilmişti.


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