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Dünya

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Türkiye ile Yunanistan arasında yapıcı diyalog çağrısı yaptı

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İş birliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, Türkiye ile Yunanistan arasında yapıcı bir diyalog kurulmasından ve iki ülke arasındaki sorunların Avrupa hukuku temelinde çözülmesinden yana olduklarını söyledi.

Derya Gülnaz Özcan, Tevfik Durul   | 15.12.2021
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Türkiye ile Yunanistan arasında yapıcı diyalog çağrısı yaptı

Atina

Alberes, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Atina'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yunanistan ve İspanya'nın AB ve NATO üyesi iki müttefik ülke olduğunu vurgulayan Alberes, "Tüm diğer AB ülkeleri gibi Yunanistan da emin olabilir ki İspanya her zaman Avrupa çerçevesinde ve ortak Avrupa kararlarına uygun hareket edecektir." dedi.

Alberes, İspanya'nın Atina ile turizm, ticaret, Kovid-19 ile mücadele ve eğitim gibi konularda iş birliğine açık olduğunu ifade etti.

Bakan Alberes, Türkiye ile Yunanistan arasında yapıcı bir diyalog kurulmasından ve iki ülke arasındaki sorunların Avrupa hukuku temelinde çözülmesinden yana olduklarını da kaydetti.

Dendias ise derinleşen İspanya ve Türkiye ilişkilerine dikkati çekerek, AB üye ülkelerinin, "saldırgan ya da bölgesel istikrarı bozacak eylemler"de kullanılabilecek askeri ekipman ve teknoloji ihraç etmemekle yükümlü olduğunu söyleyerek, Albares'ten İspanya'nın AB çerçevesinde hareket edeceğine dair söz aldığını ileri sürdü.

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