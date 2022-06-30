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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Toplantısı'nın ardından IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Toplantısı'nın ardından IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Toplantısı'nın ardından IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez, yapıcı tutumundan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ndeki "yapıcı tutumundan" dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Şenhan Bolelli   | 30.06.2022
İspanya Başbakanı Sanchez, yapıcı tutumundan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

Madrid

Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, "Zirvenin en büyük sonuçlarından biri Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasıdır. Yapıcı tutumundan dolayı Türkiye'ye teşekkür ederim." dedi.

Başbakan Sanchez, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesinin ardından resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye güvenlik ve arabuluculukta kilit bir ortak. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının sona erdirilmesi ve diyaloğu teşvik etmeye yönelik diplomatik çabaları ve güney kanadının güçlendirilmesine verdiği destek için teşekkür ettim."

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