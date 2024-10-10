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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İspanya: Barışı koruma operasyonlarına yönelik saldırılar uluslararası insancıl hukukun ihlalidir

İspanya, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait bir gözlem kulesini hedef aldığı saldırıyı "şiddetle kınadığını" ve barış güçlerine yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu bildirdi.

Melike Pala  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
İspanya: Barışı koruma operasyonlarına yönelik saldırılar uluslararası insancıl hukukun ihlalidir

Ankara

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin taraflardan UNIFIL birliklerine saygı duymasını talep ettiği ve birliklerin güvenliklerinin garantiye alınması gerektiği belirtildi.

Hükümetin İsrail'in UNIFIL'e ait gözlem kulesini hedef aldığı saldırıyı "şiddetle kınadığının" kaydedildiği açıklamada, "Barışı koruma operasyonlarına yönelik saldırılar, uluslararası insancıl hukukun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının çok ciddi bir ihlalidir." ifadesi yer aldı.

UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.

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