Euro
9.59
Dolar
7.89
BIST 100
1,353.36
Altın
1,835.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İslami Cihad: Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi Kudüs ve Filistin'e ihanettir

Filistin İslami Cihad Hareketi, Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini Kudüs ve Filistin'e ihanet olarak niteledi.

Muhammed Semiz   | 10.12.2020
İslami Cihad: Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi Kudüs ve Filistin'e ihanettir

Gazze

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas-İsrail normalleşmesinin Arap düzeninin bozulduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesinin Kudüs ve Filistin'e ihanet olduğunu söyleyen Şihab, "Fas halkı İsrail'le normalleşmeyi reddedecektir." dedi.

Şihab, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşmelerin sömürge politikasının yeni elbiseye bürünmüş hali olduğunu ve ABD ile İsrail'in bölgedeki iç gerilimleri bölge ülkelerine şantaj için kullandığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısındaki artış en çok 11-18 yaş aralığındakilerde görüldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Londra İngiltere'de Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yer oldu
İtalya'da son 24 saatte 887 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı: Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567

Benzer haberler

BM: Fas ve İsrail'in ilişkileri normalleştirmesinin Ortadoğu'da olumlu gelişmelere yol açmasını temenni ediyoruz

BM: Fas ve İsrail'in ilişkileri normalleştirmesinin Ortadoğu'da olumlu gelişmelere yol açmasını temenni ediyoruz

İslami Cihad: Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi Kudüs ve Filistin'e ihanettir

Türkiye'den Fas'a 'Filistin' mesajı

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Türkiye’nin sayesinde özgürlüğüne kavuştu

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Türkiye’nin sayesinde özgürlüğüne kavuştu
ABD Başkanı Trump: Fas ve İsrail tam diplomatik ilişki kurulmasında anlaştı

ABD Başkanı Trump: Fas ve İsrail tam diplomatik ilişki kurulmasında anlaştı
İsrail'in Lübnan hava sahasına yönelik ihlalleri sürüyor

İsrail'in Lübnan hava sahasına yönelik ihlalleri sürüyor