İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 Filistinli gözaltına alındı
Doğu Kudüs'te iki İsrail polisinin yaralandığı ve faili bulunamayan bıçaklı saldırı sonrasında, İsrail güçleri bölgede baskınlar düzenledi
Kudüs
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te iki İsrail polisinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından, İsrail güçleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'te İsrail güçleri, saldırganı yakalamak için farklı noktalara baskınlar düzenledi.
İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün Ras el-Amud Mahallesinde 3, Et-Tur Mahallesinde 2 Filistinliyi gözaltına aldığı ve fiziksel şiddet uyguladığı belirtildi.
Cebel el-Mukebbir Mahallesinde bir anne ve oğlu gözaltına alınırken, İsrail güçlerinin bölgede arama yaptığı kaydedildi.
İsrail polisi, saldırının failinin yakalanmasına ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.
Doğu Kudüs'ün Ras el-Amud bölgesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki İsrail polisi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.