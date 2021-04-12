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Dünya, Ramazan 2021

İranlılar Kovid-19 ve ekonomik kriz gölgesinde ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyor

İran'da ramazan hazırlıkları ABD yaptırımlarının yol açtığı ekonomik krizin etkileri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tekrar tırmanışa geçtiği zorlu şartlarda yapılıyor.

Muhammet Kurşun   | 12.04.2021
İranlılar Kovid-19 ve ekonomik kriz gölgesinde ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyor Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

Ülkede ekonomik kriz nedeniyle devletin gözetiminde kurulan tanzim satış noktalarında tavuk, et, yağ ve benzeri temel gıda ürünlerinin alımı için uzun kuyruklar oluşuyor. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, bu kuyrukların salgını artırdığı eleştirisinde bulundu.

Başkent Tahran'ın en gözde alışveriş noktalarından Tecriş Pazarı'nda önceki yıllara göre hareketliliğin olmadığı gözlenirken halk ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumdan şikayetçi.

İranlılar ramazan alışverişi için hurma ve diğer gıda ürünlerini alırken esnaf da ekonomik krizin yanı sıra 10 Nisan'da yeniden uygulamaya konulan kısıtlamaların kendilerine zarar verdiğini belirtiyor.

Halk temel gıda ürünlerini temin etmekte sıkıntı yaşıyor

Tecriş Pazarı'na ramazan alışverişi için gelen Tahranlı Zehra Kerimi, hükümetten halkın geçim sorunuyla daha fazla ilgilenmelerini istedi.

Kerimi, "Ramazan 2 senedir önceki yıllara göre farklı geçiyor. Koronavirüs ekonomiyi etkiledi. Ekonomi de toplumu felç etti. Ramazana girerken halkın temel gıda ürünlerini temin etmede sorun yaşadığını inkar edemeyiz. Yetkililer buna çözüm bulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Muhammed Şivarani de ekonomik sorunların her şeyi etkilediğini ve hükümetin dünya ile geliştireceği siyasi ilişkilerle halkın üzerindeki baskıyı azaltması gerektiğini dile getirdi.

Şivarani, "Ekonomik sorunlar her şeyi etkiliyor. Ekonomik açıdan baskıyla karşı karşıyalar ve bu alım gücünü zayıflatıyor. Ramazan ayında ve bayramlarda ihtiyaçların alınmasıyla ilgili problemler çıkıyor. İnsanlar her şeye rağmen inançlarını yaşamaya gayret ediyor." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının da ekonomik sorunlar üzerinde etkili olduğunu ifade eden Şivarani, "Hükümetin kendisi de halkın üzerinde baskı oluşsun istemez ancak takip edilen istikamet nedeniyle baskı artıyor." görüşünü paylaştı.


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