Euro
9.35
Dolar
7.81
BIST 100
1,328.73
Altın
1,788.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İranlı bilim adamının suikastı 'istihbarat zaafı' tartışmalarına yol açtı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından başlayan istihbarat zaafı tartışmalarını "psikolojik operasyon" olarak nitelendirdi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 29.11.2020
İranlı bilim adamının suikastı 'istihbarat zaafı' tartışmalarına yol açtı

İstanbul

Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, "Bu tür terör olaylarının ardından büyük bir psikolojik operasyon devreye girer. Bu şekilde istihbarat ve güvenlik kurumları zayıflatılmamalıdır." ifadelerini kullandı. 

Fahrizade suikastının, ABD Başkanı Donald Trump sonrası dünyanın daha az gerilimli bir düzene kavuşma ihtimalinden rahatsız olanlar tarafından gerçekleştirildiğini savunan Rebii, saldırının amacının da "Toplumun huzuru ve bölgenin güvenliğini bozmak, insanları ümitsizliğe sevk etmek, Tahran'ın güttüğü stratejisinde kafa karışıklığı meydana getirmek ve İran'ı düşman tarafından tasarlanan sahada oynamaya zorlamak" olduğunu kaydetti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ülkede reformistlere yakınlığıyla bilinen bazı siyasiler, Fahrizade suikastında İran istihbarat birimlerinin zaafı olduğunu, ABD ve İsrail istihbaratının İran'ın en önemli birimlerine sızdıklarını öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlıkçı, jandarma ve polis omuz omuza vaka sayılarının artışını engelliyor
'Kovid-19 savaşçısı' hemşirelerden vatandaşlara duyarlılık çağrısı
'15 gün hiç kıpırdamadan yattım'
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik broşürleri tüm illere gönderildi
Kovid-19 salgını zatürre kaynaklı ölümleri artırdı

Benzer haberler

İranlı bilim adamının suikastı 'istihbarat zaafı' tartışmalarına yol açtı

İranlı bilim adamının suikastı 'istihbarat zaafı' tartışmalarına yol açtı

Hamas lideri Heniyye, İranlı nükleer bilimcinin öldürülmesini kınadı

İran beş ay önce Natanz'daki nükleer tesisi hedef alan sabotajın da İsrail tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı

İsrailli Bakan'dan Fahrizade suikastına ilişkin açıklama: Kimin yaptığına dair fikrim yok

İsrailli Bakan'dan Fahrizade suikastına ilişkin açıklama: Kimin yaptığına dair fikrim yok
İranlı nükleer bilimcinin öldürülmesi Tahran'da protesto edildi

İranlı nükleer bilimcinin öldürülmesi Tahran'da protesto edildi
İran'da son 24 saatte 391 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 391 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti