Dünya

İran'la gerilimin ardından Trump'ın bölgeye gönderdiği ABD uçak gemisi Ford, Cebelitarık Boğazı'nı geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la yaşanan gerilimin ardından ABD donanmasına bağlı Gerald R. Ford (CVN-78) Uçak Gemisi ve ona eşlik eden savaş fırkateyni, Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e ulaştığı belirtildi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
İran'la gerilimin ardından Trump'ın bölgeye gönderdiği ABD uçak gemisi Ford, Cebelitarık Boğazı'nı geçti

İstanbul

Bazı sosyal medya hesaplarında, ABD donanmasına ait Ford Uçak Gemisi'nin Cebelitarık Boğazı'nı geçtiğini gösteren fotoğraflar yer aldı.

Paylaşımlarda, Ford Uçak Gemisi'nin Cebelitarık'ı geçerek Orta Doğu'ya hareket etmek için Akdeniz'e giriş yaptığı kaydedildi.

Trump, İran ile nükleer müzakereler sürerken bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderilmesi talimatı vermişti.

Bu talimatın ardından Karayipler'de bulunan Ford Uçak Gemisi, daha önce Orta Doğu'ya gönderilen USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi'ne katılmak için bölgeye hareket etmişti.

