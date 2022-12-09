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Dünya

İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından Abdulvahid Rigi öldürüldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Haş kentinde bölgenin önde gelen Sünni din adamlarından Abdulvahid Rigi'nin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

Ahmet Dursun   | 09.12.2022
İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından Abdulvahid Rigi öldürüldü

Ankara

İran resmi ajansı IRNA'nın Sistan-Belucistan Eyaleti Güvenlik Konseyinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Haş kentindeki İmam Hüseyin Camisi'nin Sünni İmamı Mevlevi Abdulvahid Rigi dün kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırılarak öldürüldü.

IRNA'ya göre, Güvenlik Konseyi, olayla ilgili detaylı bilginin daha sonra açıklanacağını duyurdu.

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