MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da "Kimya İhracatçılar Birliği 2025 Ödül Töreni"nde konuşuyor.
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran'ın misillemesinin ardından Tel Aviv ve çevre kentlere füze parçaları isabet etti

İran'dan yapılan yeni misillemenin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ile çevre kentlerde bazı noktalara füze parçaları isabet etti.

Burak Dağ  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
İran'ın misillemesinin ardından Tel Aviv ve çevre kentlere füze parçaları isabet etti

Kudüs

Saldırının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesimi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan atılan füzenin isabet kaydetmesi sonucu ülkenin orta kesimindeki Petah Tikva kentinde bazı araçların yandığını aktardı. Ayrıca kanal, Tel Aviv sahilinden yükselen dumanları gösteren bir de video paylaştı.

İsrail ordusu, İran'dan atılan füzenin çok başlıklı olduğunu belirterek, isabet alan bölgelere askeri arama, kurtarma ve enkaz kaldırma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise son misillemede şarapneller nedeniyle 6 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Bakan Kurum, Adıyaman'ın Zey köyünde halı sahaya kavuşan çocukları paylaştı
Apartman ve site sakinlerine ait borç bilgileri ortak yerlere asılamayacak
Kars ve Ardahan'da ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
İstanbul'da yağışın ardından Beşiktaş Sahili'nde denizanası ve atık yoğunluğu gözlendi

Benzer haberler

Orta Doğu'daki çatışmalar ABD piyasalarında sert kayıplara yol açtı

Orta Doğu'daki çatışmalar ABD piyasalarında sert kayıplara yol açtı

ABD'de Demokrat Senatörler, İran'daki ilkokula yönelik hava saldırısının soruşturulmasını istedi

Anket: ABD'lilerin çoğu Başkan Donald Trump'ın performansından memnun değil

Trump'ın, Hürmüz Boğazı kapalı kalsa da İran'a saldırıları sonlandırmaya hazır olduğu iddia edildi

Trump'ın, Hürmüz Boğazı kapalı kalsa da İran'a saldırıları sonlandırmaya hazır olduğu iddia edildi
ABD, İsrail'de onaylanan, Filistinli esirleri hedef alan idam yasasını eleştirmekten kaçındı

ABD, İsrail'de onaylanan, Filistinli esirleri hedef alan idam yasasını eleştirmekten kaçındı
İran'ın misillemesinin ardından Tel Aviv ve çevre kentlere füze parçaları isabet etti

İran'ın misillemesinin ardından Tel Aviv ve çevre kentlere füze parçaları isabet etti
