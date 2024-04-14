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Dünya

İran'ın BM Daimi Temsilciliği: "(İran'ın İsrail'e saldırısı) Bu iş şu an sonuçlandı sayılır

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." açıklamasını yaptı.

Hakan Çopur  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
İran'ın BM Daimi Temsilciliği: "(İran'ın İsrail'e saldırısı) Bu iş şu an sonuçlandı sayılır

New York

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e hava saldırısını değerlendirdi.

İran'ın, BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını uyguladığı kaydedilen açıklamada, İran'ın askeri karşılığının "Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırganlığına karşılık" olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Çatışmanın İran ile İsrail arasında olduğu belirtilen açıklamada, "ABD bundan uzak durmalı." değerlerdirmesi yapıldı.

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