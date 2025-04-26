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Dünya

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda henüz nedeni bilinmeyen şiddetli patlama sonucunda yaralananların sayısının 115'e yükseldiği bildirildi.

Ahmet Dursun  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama

Tahran

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'nda patlama meydana geldi.

Şiddetli patlamanın limandaki bir konteynerin bilinmeyen bir nedenle patlamasından kaynaklandığı belirtildi.

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Patlama nedeniyle limandaki bir binanın da hasar gördüğü kaydedildi.

İran devlet televizyonuna konuşan Hürmüzgan Acil Durum Kurumu Sözcüsü Hüseyin Kasımi, Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada yaralananların sayısının 115'e çıktığını açıkladı.

Muhtemel can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

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