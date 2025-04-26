İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda henüz nedeni bilinmeyen şiddetli patlama sonucunda yaralananların sayısının 115'e yükseldiği bildirildi.
Tahran
İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'nda patlama meydana geldi.
Şiddetli patlamanın limandaki bir konteynerin bilinmeyen bir nedenle patlamasından kaynaklandığı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Patlama nedeniyle limandaki bir binanın da hasar gördüğü kaydedildi.
İran devlet televizyonuna konuşan Hürmüzgan Acil Durum Kurumu Sözcüsü Hüseyin Kasımi, Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada yaralananların sayısının 115'e çıktığını açıkladı.
Muhtemel can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.