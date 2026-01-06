Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Temsilciler Meclisi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

İran'daki gösterilerde çıkan olaylarda şu ana kadar 568 polis ile 66 Besic mensubu yaralandı

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda şu ana kadar 634 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Ahmet Dursun  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
İran'daki gösterilerde çıkan olaylarda şu ana kadar 568 polis ile 66 Besic mensubu yaralandı

Ankara

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, gösterilerdeki olaylar sırasında 568 polis ile gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubu 66 kişi yaralandı.

Güvenlik görevlilerinin ikisi gerçek mermiyle, 152'si av tüfeği mermisi, 11'inin de bıçakla yaralandığı bilgisi verildi.

Diğer yandan gösterilerin başladığı Tahran Kapalı Çarşı civarında bugün de bir grup protesto için toplandı.

Ülke yönetimi aleyhine slogan atan yaklaşık 150 kişilik grup polisin müdahalesiyle dağıtıldı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Hükümet, halkın ekonomik sorunlarını ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiklerini belirtmişti.

Can kayıplarının yaşandığı olaylarda İran tarafından şu ana kadar toplam ölü sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

