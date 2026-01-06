Dolar
Dünya

İran Cumhurbaşkanı’ndan, sözünü kesen dinleyiciye Türkçe nükteli uyarı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, konuşması sırasında sık sık sözünü kesen bir dinleyiciye Türkçe konuşarak uyarıda bulundu.

Tolga Akbaba  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
İran Cumhurbaşkanı’ndan, sözünü kesen dinleyiciye Türkçe nükteli uyarı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İslami Şuraların Yeri ve Anayasa'da Halkın Katılımı Sempozyumu'nda konuştu.

Pezeşkiyan konuşması sırasında sürekli sözünü kesen bir dinleyiciye "Biz Türklerin kavliyle, adın koydun Reşit, birin dedin birini de işit" diyerek kendisini dinlemesi için nükteli bir uyarıda bulundu.

İran Cumhurbaşkanları zaman zaman hem konuşmalarında hem de şiirlerinde Türkçe ifadelere yer veriyor.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006'da Tebriz'i ziyareti sırasında Şehriyar'ın şiirini Azerbaycan Türkçesiyle okumuştu.

Ayrıca Pezeşkiyan da Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde, Şehriyar ismiyle bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin, Azerbaycan Türkçesindeki "Haydar Baba'ya Selam" şiirini okumuştu.

