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Dünya

İran'da zam protestolarıyla eş zamanlı olarak güvenlik tatbikatları yapılıyor

İran'da artan gıda fiyatlarına tepki olarak bazı kentlerde düzenlenen gösterilerle eş zamanlı Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı, Huzistan ve İsfahan eyaletlerinde güvenlik tatbikatları düzenlemeye başladı.

Ahmet Dursun   | 20.05.2022
İran'da zam protestolarıyla eş zamanlı olarak güvenlik tatbikatları yapılıyor

Ankara

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Huzistan eyaletindeki Veliasr Komutanlığı Operasyon Sorumlusu Albay Muhammed Rıza Leylizade, Huzistan ve İsfahan'da düzenlenen tatbikatların Besic güçlerinin savunma ve güvenlik alanındaki hazırlık seviyesini artırmayı amaçladığını açıkladı.​​​​​​​

Leylizade, tatbikatın dün Huzistan eyaletinde başladığını ve iki gün devam edeceğini belirtti.

Tahran'da da 30 bin Besic mensubunun katıldığı etkinlik düzenlendi

Öte yandan devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da da Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katılımıyla yaklaşık 30 bin Besic mensubunun hazır bulunduğu bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğin, Hürremşehr kentinin 1982'de devrik lider Saddam Hüseyin'in yönetimindeki Irak'ın işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlendiği aktarıldı.

İran'da hayat pahalılığı protesto ediliyor

İran'da hükümetin sübvansiyonları kaldırmasının ardından temel gıda ürünlerine gelen zamlara tepki için Huzistan eyaletine bağlı Dezful, Endimeşk ve İze kentleri ile Çeharmahal Bahtiyari eyaletinin Farsan ve Şehrekurd kentleri başta olmak üzere yaklaşık iki haftadır ülkenin çeşitli kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Ülke yöneticilerine ve hükümet aleyhine sloganlar atan göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş ve onlarca gösterici gözaltına alınmıştı. Muhalif kaynaklar, şu ana kadar gösterilerde en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

İranlı yetkililerden gösterilerdeki can kayıplarına ilişkin açıklama gelmedi ancak 14 Mayıs'ta İran İşçi Haber Ajansına (ILNA) konuşan Dezful Milletvekili Ahmed Avayi, ülkenin güneybatısındaki Endimeşk kentindeki gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.

Son iki günde ise kentlerde güvenlik tedbirlerinin yoğunlaştırılması ve bazı protestocuların gözaltına alınmasıyla protestoların sayısının azalması dikkati çekmişti. Buna rağmen sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Çeharmahal Bahtiyari eyaletinde gösteriler dün de devam etti.

Gösterilere sahne olan bölgelerde internet erişiminin de kısıtlandığı belirtilirken, küresel internet erişimini izleyen Londra merkezli "Netblocks" internet sitesi de Twitter hesabından, İran'da mobil ve sabit hat operatörlerinin internet hizmetlerinde kısıtlamalar olduğunu teyit etmişti.

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