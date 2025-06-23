Dolar
39.73
Euro
45.58
Altın
3,366.72
ETH/USDT
2,247.00
BTC/USDT
101,440.00
BIST 100
9,145.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran’dan fırlatılan füzeler, İsrail’in Aşdod kentini vurdu. Füzenin düştüğü noktadan yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması” programına katılıyor
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran'da UAEA ile işbirliğini durdurmaya yönelik yasa tasarısı Meclise sunuldu

İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin askıya alınmasına yönelik yasa tasarısı Meclise sunuldu.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
İran'da UAEA ile işbirliğini durdurmaya yönelik yasa tasarısı Meclise sunuldu

İstanbul

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf konuya ilişkin açıklamada bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kalibaf, "İran'ın UAEA ile işbirliğini, bu uluslararası kuruluştan profesyonel bir tutuma dair somut güvenceler alana dek, durdurmayı öngören bir tasarıyı Mecliste yasalaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

İran lideri Ali Hamaney'in fetvası doğrultusunda ülkesinin barışçıl olmayan nükleer faaliyetler konusunda hiçbir planı olmadığını söyleyen Kalibaf, "Dünya açıkça gördü ki UAEA, hiçbir taahhüdünü yerine getirmemiş ve siyasi bir araca dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Şırnak'ta terör olaylarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için 8 bin 785 konut inşa edildi
22 ilin "Çevresel Gürültü Eylem Planı" hazır
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü okulların tatile girmesiyle yoğunluk kazandı

Benzer haberler

İran'da UAEA ile işbirliğini durdurmaya yönelik yasa tasarısı Meclise sunuldu

İran'da UAEA ile işbirliğini durdurmaya yönelik yasa tasarısı Meclise sunuldu

Amerikan siyasetinde ayrışma: İran saldırısı nasıl yankı buldu?

ABD'nin İran'a saldırısı: Müzakere masasına geri dönülecek mi?

İran destekli grupların Irak ve Suriye'deki ABD üslerine misilleme yapabileceği iddia edildi

İran destekli grupların Irak ve Suriye'deki ABD üslerine misilleme yapabileceği iddia edildi
New York, ABD'nin saldırısının ardından İran'ın misilleme ihtimaline karşı teyakkuzda

New York, ABD'nin saldırısının ardından İran'ın misilleme ihtimaline karşı teyakkuzda
ABD Başkan Yardımcısı Vance, "geçmişteki aptal başkanların" ülkesini çatışmalara sürüklediğini iddia etti

ABD Başkan Yardımcısı Vance, "geçmişteki aptal başkanların" ülkesini çatışmalara sürüklediğini iddia etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet