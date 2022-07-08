Dolar
17.27
Euro
17.60
Altın
1,742.48
ETH/USDT
1,233.00
BTC/USDT
21,757.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'da reformist siyasetçi "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak" suçlamasıyla tutuklandı

İran'da reformist kimliğiyle tanınan siyasetçilerden eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mustafa Taczade'nin "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak" suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Ahmet Dursun   | 08.07.2022
İran'da reformist siyasetçi "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak" suçlamasıyla tutuklandı

Ankara

Konuya ilişkin haber, İran'ın yarı resmi ajansı Mehr'de yayımlandı.

Haberde, yargı tarafından reformist siyasetçi Taczade hakkında "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak" suçlamasıyla tutuklama kararı verildiği, Taczade'nin ayrıca "kamuoyunu rahatsız edecek yalan bilgiler yaymakla" da suçlandığı aktarıldı.

Mustafa Taczade, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde İçişleri Bakan Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görev yapmıştı.

Haziran 2021'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak için başvuruda bulunan Taczade, adayların yeterliliğini denetleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

Taczade, 25 Nisan 2021'de yaptığı bir konuşmada, ülke siyasetine müdahale ettiği gerekçesiyle bazı kesimler tarafından eleştirilen Devrim Muhafızları Ordusu'na dair "Devrim Muhafızları kışlaya geri dönmeli. Bundan başka bir yol da yok. Devrim Muhafızlarının kendisi bu yaklaşımla ülkeyi yok etmekte." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk, görevden uzaklaştırıldı
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti
AFAD, boğulma olaylarına karşı alınması gereken önlemleri açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığından "Kurban Rehberi"
Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir otoyollarında Kurban Bayramı yoğunluğu

Benzer haberler

İran'da reformist siyasetçi "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak" suçlamasıyla tutuklandı

İran'da reformist siyasetçi "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak" suçlamasıyla tutuklandı

ABD Orta Doğu ülkeleriyle hava savunma kabiliyetlerini entegre etme planını görüşüyor

İngiltere, İngiliz diplomatın İran'da gözaltına alındığı haberlerini yalanladı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı gözaltına alındı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı gözaltına alındı
ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaret ağını hedef alan yaptırım

ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaret ağını hedef alan yaptırım

İran, tutukladığı iki Fransız'ı "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmakla" suçladı

İran, tutukladığı iki Fransız'ı "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmakla" suçladı