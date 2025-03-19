İran'da mahsur kalan Japonların Türkiye tarafından kurtarılmalarının 40. yılında tören düzenlendi
İran-Irak Savaşı sırasında Tahran'dan Türkiye'nin kurtarma operasyonuyla Japon vatandaşlarının tahliye edilmesinin 40. yıl dönümünde Japonya'da tören düzenlendi.
Tokyo
İran'ın başkenti Tahran'da 1985'te mahsur kalan Japon vatandaşlarının Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla tahliye edilmelerinin yıl dönümünde Japonya'nın güney batısındaki Şimonoseki'de çiçek bırakma töreni yapıldı.
İstanbul'un kardeş şehri Şimonoseki'de bulunan Orhan Suyolcu Anıt Parkı'nda düzenlenen törende, THY'nin 40 yıl önce mahsur kalan Japon vatandaşları için gösterdiği çabalar ve Türkiye ile Japonya arasındaki derin bağlar hatırlatıldı.
Eski Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio'nun başkanlığında ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen törene Japon diplomatlar, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği yetkilileri ve düzenleme komitesi üyeleri katıldı.
Büyükelçi Miyajima, Türk halkının cesaretine ve şefkatine duyduğu minnettarlığı dile getirirken, iki ülke arasındaki tarihi bağlara ve kalıcı dostluğa vurgu yaptı.
"Türkiye ve Japonya, iki devlet tek yürek"
Miyajima, Türk-Japon dostluğuna dikkati çekerek, "Dost kara günde belli olur. Türkiye ile Japonya coğrafi olarak birbirinden uzaktır fakat kalplerimiz yakındır. Türkiye ve Japonya, iki devlet tek yürektir." dedi.
Törene yazılı açıklama gönderen Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ise 1985'te hava sahalarının tehlikeli hale gelmesiyle birçok ülke vatandaşlarının İran-Irak Savaşı bölgesinden tahliye edildiğini hatırlatarak, Tahran'daki Japon vatandaşları için maalesef acil bir tahliye imkanı bulunmadığını anlattı.
Ertuğrul, Japonya'nın Tahran Büyükelçisi Yutaka Nomura'nın Türk Büyükelçisi İsmet Birsel'le görüşerek yardım istediğini ve bu kritik anda Türkiye'nin insani değerlerine ve tarihi dostluk bağlarına yakışır bir şekilde hareket ettiğini söyledi.
Bu anlamlı olayın temeli çok daha eskilere dayanan Türk-Japon dostluğunun en güzel tezahürlerinden biri olduğunu vurgulayan Ertuğrul, Ertuğrul Fırkateyni'nin 1890'da Kuşimoto açıklarında batmasından sonra Tahran'daki tahliye operasyonunun Türk-Japon dostluğunun bir diğer ebedi nişanesini teşkil ettiğini belirtti.
Ertuğrul, gerek Ertuğrul Fırkateyni kazasında yaşamını yitirenleri gerekse pilot Orhan Suyolcu başta olmak üzere 1985'teki tahliye operasyonunda emeği geçenleri rahmet ve saygıyla anarak, "Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun sonsuza kadar süreceğine olan inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.
Çiçek bırakma töreni, "Japon halkının minnettarlığını ve Türkiye ile Japonya arasındaki işbirliği ve barışın devamına olan umudu simgeleyen" bir saygı duruşuyla sona erdi.
Japonya Temsilciler Meclisi Üyesi ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ichiro Aisawa, Türkiye'nin Japon vatandaşlarını Tahran'dan kurtarmasının iki ülke arasındaki güçlü bağların en önemli simgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, törenin, Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğu, barışı ve işbirliğini derinleştirmesini umduğunu belirtti.
Japon vatandaşlarının THY aracılığıyla Tahran'dan tahliyesi
Mart 1985'te, Irak'ın İran üzerindeki askeri ve sivil tüm uçaklara 48 saat içinde saldıracağını ilan etmesi ve verilen sürede Japonya'nın bir kurtarma uçağı göndermesinin mümkün olmaması ile yüzlerce Japon vatandaşı Tahran'da mahsur kalmıştı.
Dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın liderliğindeki Türk hükümeti, 215 Japon vatandaşını kurtarmak için THY uçağı göndererek iki ülke arasında ilişkiler adına unutulmaz bir harekete imza atmıştı.
Şimonoseki'deki anıt parka adı verilen pilot Orhan Suyolcu, mahsur kalan Japonları güvenli bir şekilde taşıyan uçuşa liderlik etmiş ve uçak Türk hava sahasına girdiğinde kaptanın "Türkiye'ye hoş geldiniz!" anonsunu yapmasıyla yolcular büyük bir rahatlama yaşamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.