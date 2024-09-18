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Dünya

İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin hapisteki kızı serbest bırakıldı

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin "rejime karşı propaganda" ve "mukaddesata hakaret" suçlarından tutuklu olan kızı Faize Haşimi'nin serbest bırakıldığı belirtildi.

Ahmet Dursun  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin hapisteki kızı serbest bırakıldı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

İran'ın Şark gazetesine konuşan avukatı Muhammed Hüseyin Agasi, temyiz mahkemesi tarafından müvekkili Haşimi için şartlı tahliye kararı alındığını ve bu akşam hapishaneden serbest bırakıldığını söyledi.

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin Ocak 2023'te "rejime karşı propaganda" ve "mukaddesata hakaret" suçlarından toplam 52 ay hapse mahkum edildiği bildirilmişti.

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