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Dünya

İran, yıl sonuna kadar nükleer silah üretebileceğine dair ABD'nin öne sürdüğü iddiayı reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "İran'ın savunma ve güvenlik doktrininde nükleer silahların hiçbir zaman yeri olmadı." ifadesini kullandı.

Ahmet Dursun  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
İran, yıl sonuna kadar nükleer silah üretebileceğine dair ABD'nin öne sürdüğü iddiayı reddetti

Tahran

İran, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı'nın "İran yıl sonuna kadar kendini nükleer silah sahibi ilan edebilir" şeklindeki iddiasını "temelsiz" olarak niteleyerek, ülkenin savunma doktrininde nükleer silahlara yer olmadığını savundu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı açıklamayla ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner'ın ifadelerine yanıt verdi.

ABD'li yetkililerin daha önce de farklı ifadelerle bu tür iddiaları dile getirdiğini ve söz konusu iddiaların İran'ın "barışçıl" nükleer programını güvenlik meselesi haline getirmeyi amaçladığını söyleyen Kenani, "İran'ın savunma ve güvenlik doktrininde nükleer silahların hiçbir zaman yeri olmadı." ifadelerini kullandı.

Kenani, İran'ın nükleer programındaki mevcut durumun ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden kaynaklı olduğunu ifade ederek, "Bu tür iddialarda bulunularak suçlu ve mağdur değiştirilemez." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, 19 Ağustos'ta CBS News'e verdiği özel röportajında, İran'ın nükleer programına işaret ederek, Tahran'ın yıl sonuna kadar kendisini nükleer silah sahibi bir devlet ilan edebileceğini söylemişti.

İran, ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bu yana hem zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmış hem de yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başlamıştı.

İran lideri Hamaney'e bağlı Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, 13 Mayıs'ta yaptığı bir konuşmada, Tahran'ın bölgedeki tek nükleer silah sahibi İsrail tarafından tehdit edilmesi halinde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kitle imha silahlarının üretilmesini ve kullanılmasını yasaklayan fetvasının değişebileceğini söylemişti.

O dönem Harrazi'nin yardımcısı olan bugün Meclis'te aldığı güvenoyu ile Dışişleri Bakanlığına gelen Abbas Arakçi de 27 Mayıs'ta Katar'da düzenlenen Al Jazeera Forumu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'den kaynaklanan nükleer tehdidin, bölge ülkelerini nükleer silah tutumlarını gözden geçirmeye zorlayacağını söylemişti.

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