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Dünya

İran: Viyana toplantılarında şu ana kadar önemli kısımlarda uzlaşma sağlandığı görülüyor

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, toplantılarda "çok iyi adımların" atıldığını ve ilerlemelerin ümit verici olduğunu bildirdi.

Bilal Güler   | 29.04.2021
İran: Viyana toplantılarında şu ana kadar önemli kısımlarda uzlaşma sağlandığı görülüyor

Ankara

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki toplantıların zorlu geçtiğini ancak şu ana kadar "önemli kısımlarda uzlaşma sağlandığının görüldüğünü" belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Vaizi, toplantılarda "çok iyi adımların" atıldığını ve ilerlemelerin ümit verici olduğunu kaydetti.

Vaizi, İran yönetiminin ana prensiplerine uygun şekilde ülke çıkarlarının takip edildiğini belirterek, "Bu çerçevede pek çok temel adımların atıldığı ve şu ana kadar önemli kısımlarda uzlaşmanın sağlandığı görülüyor." dedi.

ABD yaptırımlarının bir an önce kaldırılmasını arzu ettiklerini dile getiren Vaizi, ancak Viyana toplantılarının olumlu sonuçlanması için de acele etmediklerini söyledi.

ABD'deki bazı "radikallerin", İsrail'in ve bölgedeki bazı ülkelerin müzakerelerin olumsuz sonuçlanmasını istediğini söyleyen Vaizi, İran'daki tarafların da Viyana toplantılarını yürüten ekibin elini güçlendirecek tavır alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer Avusturya'nın başkenti Viyana'da süren toplantılarda "ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü, İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması" konularını görüşüyor.

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