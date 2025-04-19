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Dünya

İran: UAEA sürecin bir parçası olacak ancak buna ihtiyaç duyulacak bir aşamaya gelmedik

İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) da ABD ile görüşmelerin bir parçası olarak önemli rol alacağını ancak henüz buna ihtiyaç duyulacak bir aşamaya gelmediklerini söyledi.

Haydar Şahin  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
İran: UAEA sürecin bir parçası olacak ancak buna ihtiyaç duyulacak bir aşamaya gelmedik

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan görüşmelerin ardından basına açıklamada bulundu.

Tahran ile Washington arasındaki görüşmelerin gerçekleştiği zamanda UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin Roma’da bulunmasına ilişkin soru üzerine Erakçi, “Olası bir anlaşmada Ajans'ın rolünün önemli olması doğaldır. Çünkü İran'ın nükleer program alanındaki taahhütlerinin doğrulanması ve izlenmesi sorumluluğu Ajans’a aittir. Bu konuda başka bir kurumu doğrulama için kabul etmiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Erakçi, geçmişteki nükleer müzakerelere de bazen UAEA uzmanlarını davet ettiklerini kimi zaman da doğrudan UAEA Başkanı ile istişarelerde bulunduklarını aktararak şöyle konuştu:

“Ajans bu sürecin bir parçası olacak ve önemli bir rol oynayacak. Onların varlığı faydalı ama henüz müzakerelerde yer almıyorlar, çünkü şimdiye kadar buna ihtiyaç duyulacak bir aşamaya gelmedik.”

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, bugün İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Erakçi, 23 Nisan'da Umman'da uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapılacağını ardından da 26 Nisan'da yine Umman'da dolaylı görüşmelerin devam edeceğini bildirdi.

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