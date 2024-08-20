Dolar
33.89
Euro
37.71
Altın
2,526.84
ETH/USDT
2,607.70
BTC/USDT
59,941.00
BIST 100
9,989.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile oynayacağı maç için geldiği İsviçre’de konaklayacağı otele giriş yapıyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü ile Nesine arasındaki sponsorluk anlaşmasının yenilenmesine ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılıyor
logo
Dünya

İran, Tahran'da Alman hükümetine bağlı faaliyet gösteren kültür merkezini kapattı

Kararın, 24 Temmuz'da Almanya'da Şii Müslümanlara ait dini bir merkezin kapatılmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Ahmet Dursun  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
İran, Tahran'da Alman hükümetine bağlı faaliyet gösteren kültür merkezini kapattı

Tahran

İran'ın başkenti Tahran'da Almanya hükümetine bağlı faaliyet gösteren kültür merkezi Goethe Enstitüsü, "yasa dışı faaliyetlerde" bulunduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Tahran'daki İslamiye caddesindeki bir binada faaliyet gösteren Almanya hükümetine bağlı Goethe Enstitüsü, adli makamların talimatıyla polisler tarafından mühürlendi.

İranlı yetkililer, enstitünün "yasa dışı faaliyetleri ve mali ihlaller" nedeniyle kapatıldığını bildirdi.

Kararın, 24 Temmuz'da Almanya'da Şii Müslümanlara ait dini bir merkezin kapatılmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Almanya, ülkedeki Şii cemaatinin önemli merkezlerinden "Hamburg İslam Merkezi" ve ona bağlı kuruluşları "anti-semitizm" gerekçesiyle kapattığını duyurmuştu.

Yasak kararının ardından polis, 8 eyaletteki 53 mülkte arama yapmış ve bu kuruluşların mallarına el koymuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih Belediyesi sahipsiz köpekleri topluyor
Ümraniye'de 2 öğretmeni darbeden öğrenci yakını hakkında iddianame hazırlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaptı
İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Benzer haberler

İran, Tahran'da Alman hükümetine bağlı faaliyet gösteren kültür merkezini kapattı

İran, Tahran'da Alman hükümetine bağlı faaliyet gösteren kültür merkezini kapattı

AB, Almanya'nın çip üretim tesisine 5 milyar avroluk desteğini onayladı

İran, ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını bir kez daha yalanladı

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdı

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Akım saldırıları nedeniyle ABD’yi suçladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Akım saldırıları nedeniyle ABD’yi suçladı
Almanya'da bir festivaldeki dönme dolapta çıkan yangında en az 23 kişi yaralandı

Almanya'da bir festivaldeki dönme dolapta çıkan yangında en az 23 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet