İran, Tahran'da Alman hükümetine bağlı faaliyet gösteren kültür merkezini kapattı
Kararın, 24 Temmuz'da Almanya'da Şii Müslümanlara ait dini bir merkezin kapatılmasının ardından gelmesi dikkati çekti.
Tahran
İran'ın başkenti Tahran'da Almanya hükümetine bağlı faaliyet gösteren kültür merkezi Goethe Enstitüsü, "yasa dışı faaliyetlerde" bulunduğu gerekçesiyle mühürlendi.
Tahran'daki İslamiye caddesindeki bir binada faaliyet gösteren Almanya hükümetine bağlı Goethe Enstitüsü, adli makamların talimatıyla polisler tarafından mühürlendi.
İranlı yetkililer, enstitünün "yasa dışı faaliyetleri ve mali ihlaller" nedeniyle kapatıldığını bildirdi.
Kararın, 24 Temmuz'da Almanya'da Şii Müslümanlara ait dini bir merkezin kapatılmasının ardından gelmesi dikkati çekti.
Almanya, ülkedeki Şii cemaatinin önemli merkezlerinden "Hamburg İslam Merkezi" ve ona bağlı kuruluşları "anti-semitizm" gerekçesiyle kapattığını duyurmuştu.
Yasak kararının ardından polis, 8 eyaletteki 53 mülkte arama yapmış ve bu kuruluşların mallarına el koymuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.