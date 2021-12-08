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Dünya, Koronavirüs

İran şehirler arası seyahatlerde Kovid-19 testi veya aşı zorunluluğu getirdi

İran'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen yeni uygulamaya göre şehirler arası yolculuklarda aşı kartı ya da negatif PCR testi zorunluluğu getirildi.

Muhammet Kurşun   | 08.12.2021
İran şehirler arası seyahatlerde Kovid-19 testi veya aşı zorunluluğu getirdi

Tahran

Sağlık Bakanlığı, salgına karşı daha etkili mücadele için Akıllı Kovid-19 Yönetim Planı'nı hayata geçirdi.

Plana göre kara, hava veya deniz yoluyla şehirler arası yolculuk yapmak isteyenler aşı kartı ya da son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testi getirmek zorunda.

İran, yurt dışı seferlerinde de geliş-gidiş tüm yolculardan son 96 saat içinde yapılmış PCR testi veya aşı kartı istemeye devam edecek.

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