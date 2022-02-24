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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

İran: Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmalı, siyasi çözüme odaklanılmalı

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ukrayna'daki krizin köklerinin "NATO'nun provokasyonlarına" dayandığını savunarak, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması ve siyasi çözüme odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Ahmet Dursun   | 24.02.2022
İran: Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmalı, siyasi çözüme odaklanılmalı

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna krizinin kökleri NATO'nun provokasyonlarına dayanmaktadır. Biz, savaşa başvurmayı bir çözüm olarak görmüyoruz. Ateşkesin sağlanması, siyasi ve demokratik çözüme odaklanılması zorunluluktur."

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