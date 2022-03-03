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Dünya

İran Petrol Bakanı, petrol üretimini artırmaya hazır olduklarını açıkladı:

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, "Dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticilerinden biri olan ve devasa hidrokarbon kaynaklarına ve üretim kapasitesine sahip İran, bu alanda harekete geçmeye ve ham petrol üretimini bir an önce artırmaya hazırdır." dedi.

Ahmet Dursun   | 03.03.2022
İran Petrol Bakanı, petrol üretimini artırmaya hazır olduklarını açıkladı:

Ankara

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin petrol üretimini en kısa sürede artırmaya hazır olduğunu söyledi.

İran Enerji Haber Ajansına (SHANA) göre, Petrol Bakanı Uci, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın liderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Uci, toplantıda günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına nisan ayında da devam etme kararı alındığını aktardı.

Petrol piyasasındaki istikrarsızlık ve fiyatlardaki dalgalanmanın, İran gibi bazı büyük petrol üreticisi ülkelere yönelik yaptırımlardan ve savaşlara yol açan siyasi kararlardan kaynaklandığını belirten Uci, "Petrol piyasasında istikrarın sağlanması ve fiyat dalgalanmalarının azaltılması ancak iş birliği ve gergin yaklaşımların değiştirilmesi ile mümkündür." dedi.

İran'ın petrol üretimini en kısa sürede artırma kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Uci, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticilerinden biri olan ve devasa hidrokarbon kaynaklarına ve üretim kapasitesine sahip İran, bu alanda harekete geçmeye ve ham petrol üretimini bir an önce artırmaya hazırdır."

İran'ın petrol üretimi ABD'nin tek taraflı yaptırımlarıyla azalmıştı

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan İran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

Bu süreçte satmakta zorlandığı için petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indiren İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da ortalama günlük 500 bin varilin altına düşmüştü.

ABD'de Joe Biden yönetiminin göreve gelmesiyle Washington ve Tahran, Avrupa Birliğinin (AB) aracılığıyla nükleer anlaşmaya tekrar dönüş için dolaylı görüşmelere başlamıştı. Henüz yaptırımlar kaldırılmamasına rağmen İran'ın petrol üretiminde ve ihracatında artış yaşanmıştı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada, "Hükümetimiz döneminde petrol ihracatı yüzde 40 arttı. Buradan elde edilen para da ülkeye dönüyor." demişti.

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