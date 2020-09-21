Euro
8.97
Dolar
7.61
BIST 100
1,103.17
Altın
1,931.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Etimesgut ilçesi Bağlıca Abdurrahim Karakoç ilkokulunda yüz yüze eğitim için okula gelen öğrencilerle bir araya geldi
logo
Dünya

İran Petrol Bakanı: ABD'nin bize karşı uyguladığı kansız savaştır

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarını "kansız savaş" olarak nitelendirdi.

Muhammet Kurşun   | 21.09.2020
İran Petrol Bakanı: ABD'nin bize karşı uyguladığı kansız savaştır

Tahran

İran Petrol Bakanlığına bağlı haber ajansı SHANA'ya göre, Zengene, petrol ve doğal gaz arama tarama çalışmalarıyla ilgili üniversitelerle yaptıkları 13 anlaşmanın imza töreninde konuştu. 

Zengene, konuşmasında 40'ıncı yılına giren İran-Irak Savaşı'na değinerek, "Irak devleti 1980'de böyle bir günde saldırdı. Tahran semaları savaş uçaklarıyla doldu ve havalimanı bombalandı. Bugün de savaştayız. ABD'nin bize karşı uyguladığı kansız savaştır." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuğunu açıklamıştı.

İran ile birlikte anlaşmanın taraflarından Avrupa Birliği, Rusya ve Çin ise ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 2018'de çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çekya'da Kovid-19 nedeniyle Sağlık Bakanı istifa etti
'Lütfen beni entübe edin diyen hastam oldu'
Kovid-19 Çağrı Merkezi ile evde test ve tedavi imkanı
Türkiye, Kovid-19 pandemisinde uyguladığı online terapiyle dünyaya örnek oluyor
Salgında 'ruhsal türbülans' uyarısı

Benzer haberler

İran Petrol Bakanı: ABD'nin bize karşı uyguladığı kansız savaştır

İran Petrol Bakanı: ABD'nin bize karşı uyguladığı kansız savaştır

Tahran'daki Kutsal Savunma Müzesi kanlı İran-Irak Savaşı'na tanıklık ediyor

Libya'da Devlet Yüksek Konseyi Hafter ile yapılan petrol anlaşmasına karşı çıktı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD zorbalıkla muamele ederse bizden kesin bir cevap alır

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD zorbalıkla muamele ederse bizden kesin bir cevap alır
İran Meclis Başkanı, Ruhani hükümetini ABD yaptırımları karşısında 'pasif' kalmakla eleştirdi

İran Meclis Başkanı, Ruhani hükümetini ABD yaptırımları karşısında 'pasif' kalmakla eleştirdi
AB'ye göre ABD, İran'a yaptırımları geri getirme sürecini başlatamaz

AB'ye göre ABD, İran'a yaptırımları geri getirme sürecini başlatamaz