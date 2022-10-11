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Dünya

İran, İsrail için casusluk yaptığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı

İran'ın Kirman eyaletinde İsrail istihbaratı için casusluk yaptığı gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haydar Şahin   | 11.10.2022
İran, İsrail için casusluk yaptığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı

Tahran

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kirman Eyaleti Yargı Başkanı İbrahim Hamidi, Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat görevlilerinin teknik takip ve istihbari çalışmaları sonucunda eyalette İsrail istihbaratıyla ilişkili bir kişinin tespit edildiğini belirtti.

Ticaret adı altında eyalette faaliyet yürüten bu kişinin gözaltına alındığını aktaran Hamidi, şahsın "istihbarat ve sabotaj" eğitimi için farklı ülkelere birçok defa seyahat ettiğini ve son seyahatinin de Irak'ın Erbil kentine olduğunu söyledi.

Hamidi, bu kişinin sosyal medya ve bazı şifreli yabancı mesajlaşma programları üzerinden İsrail istihbaratı ve askeri birimleriyle iletişim kurduğunu ifade etti.

Gözaltına alınan şahsın bazı bilgileri topladıktan sonra bölge ülkelerinden birinde İsrail istihbaratıyla görüşüp yeni görevini almayı planladığını söyleyen Hamidi, ancak gözaltına alındığı için bunu başaramadığını dile getirdi.

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