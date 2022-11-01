Dolar
18.60
Euro
18.34
Altın
1,644.67
ETH/USDT
1,575.70
BTC/USDT
20,459.00
BIST 100
4,054.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katılıyor.
logo
Dünya

İran İnsan Hakları Kurumu: Hayatını kaybeden gösterici sayısı 253'e yükseldi

İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 01.11.2022
İran İnsan Hakları Kurumu: Hayatını kaybeden gösterici sayısı 253'e yükseldi

Istanbul

Norveç merkezli IHR'ye ait internet sitesinde yayınlanan raporda, ülkede yaklaşık 50 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Ülkedeki 31 eyaletten 21'ine dair rakamların yer aldığı raporda en çok can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtildi.

Raporda, Sistan-Beluçistan eyaletinde 93, Mazenderan'da 30, Tahran 25, Kürdistan 23, Gilan 19, Batı Azerbaycan 18, Kirmanşah 13, Elborz'da 7, Horasan-ı Rezevi'de 4, İsfahan 3, Merkezi, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Zencan ve Doğu Azerbaycan, Erdebil ve İylam'da ikişer, Buşehr, Huzistan, Hemedan ve Simnan'da birer göstericinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Hayatını kaybeden göstericilerden 34'ünün 18 yaşın altında, 19'unun da kadın olduğu ifade edildi.

IHR, 12 Ekim'de yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 201 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberinde ise Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerde şu ana kadar 36 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke genelinde devam eden gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arnavutluk Dışişleri Bakanı Xhaçka: Zor anlarımızda Türkiye'nin desteğinden ötürü minnettarız
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi uzatıldı
Elektrikli bisiklet paylaşım platformu “Tripy” Ankara'da tanıtıldı
9. Cumhurbaşkanı Demirel doğum gününde memleketinde anıldı
İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasında, "Muhtar Akademisi" ve özel güvenlik eğitimi protokolü imzalandı

Benzer haberler

Cezayir ana muhalefetinden Arap dünyasına, Türkiye ve İran'la “kenetlenme” çağrısı

Cezayir ana muhalefetinden Arap dünyasına, Türkiye ve İran'la “kenetlenme” çağrısı

İran İnsan Hakları Kurumu: Hayatını kaybeden gösterici sayısı 253'e yükseldi

İran: Ermenistan ile Basra Körfezi arasında transit koridoru oluşturmaya hazırız

Karabağ zaferinin yıl dönümünde Azerbaycan'ın bölgesel ilişkileri

Karabağ zaferinin yıl dönümünde Azerbaycan'ın bölgesel ilişkileri
İran'dan 'şiddeti kışkırtma ve müdahale' suçlamasıyla ABD'li kişi ve kuruluşlara yaptırım

İran'dan 'şiddeti kışkırtma ve müdahale' suçlamasıyla ABD'li kişi ve kuruluşlara yaptırım
İran'da Mahsa Emini gösterileriyle ilgili başkentte bine yakın iddianame hazırlandı

İran'da Mahsa Emini gösterileriyle ilgili başkentte bine yakın iddianame hazırlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet