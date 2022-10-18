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Dünya

İran, 'iç işlerine müdahale' olarak nitelediği AB'nin yaptırımlarına karşılık vereceğini duyurdu

İran, Mahsa Emini'nin ölümü ve ardından ülkede başlayan protestolarla ilgili Avrupa Birliğinin ilgili yetkililere yönelik yaptırım kararını "iç işlerine müdahale" olarak değerlendirirken, Avrupalı kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Ahmet Dursun   | 18.10.2022
İran, 'iç işlerine müdahale' olarak nitelediği AB'nin yaptırımlarına karşılık vereceğini duyurdu

Ankara

İran, Mahsa Emini'nin ölümü ve ardından ülkede başlayan protestolarla ilgili Avrupa Birliğinin (AB) ilgili yetkililere yönelik yaptırım kararını "iç işlerine müdahale" olarak değerlendirirken, karşılık olarak Avrupalı kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, AB Konseyinin bazı İranlı yetkililere yönelik yaptırım kararını, "uluslararası hukukun açık bir ihlali" ve "İran'ın iç işlerine müdahale" şeklinde niteleyerek, kınadı.

Yaptırım kararının, temelsiz ve uydurma iddialara dayandığı öne sürülen açıklamada, karar ayrıca "siyasi hedeflere ulaşmak için araç olarak insan haklarının istismar edildiğinin bir göstergesi" şeklinde nitelendirildi.

Açıklamada, AB'nin yaptırım kararına yanıt olarak, yakında Avrupalı kişi ve kurumlara karşı yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

Avrupa Konseyi, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolara müdahale eden bazı İranlı güvenlik yetkililerine, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur'a yönelik dün yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

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