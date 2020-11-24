Euro
9.46
Dolar
7.97
BIST 100
1,313.14
Altın
1,807.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Hükümet Sözcüsü Rebii: ABD'nin maksimum baskı politikası yolun sonuna geldi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin maksimum baskı politikaları ve yaptırımlarının sona yaklaştığını söyledi.

Muhammet Kurşun   | 24.11.2020
İran Hükümet Sözcüsü Rebii: ABD'nin maksimum baskı politikası yolun sonuna geldi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ABD yaptırımları ve başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Joe Biden yönetimiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Rebii, ABD seçimlerinde İran halkını mutlu eden gelişmenin maksimum baskı politikası ve bunu destekleyen Donald Trump yönetiminin başarısızlığı olduğunu aktardı.

Trump'ın uyguladığı yaptırım duvarının yıkılışının sesinin tüm dünya tarafından duyulduğunu dile getiren Rebii, "Maksimum baskı politikası yolun sonuna geldi. ABD'nin mevcut müflis hükümetinin masasında hiçbir seçenek kalmamıştır. Yolun sonuna geldiler." ifadelerini kullandı.

İran hükümetinin halkın çıkarlarının peşinde olacağını kaydeden Rebii, ABD yaptırımlarının kalkması halinde yabancı ülkelerden yatırım yapmak isteyenler olduğunu ifade etti.

Rebii ayrıca hükümetin önceki yıllarda yaptırımlar nedeniyle beklediği 160 milyar dolar gelirden yoksun kaldığını aktararak, yeni yıl bütçesinde petrole bağımlılığı azaltmaya çalıştıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, Kovid-19 aşısı için Moderna ile alım sözleşmesi yapacak
İran'da son 24 saatte 483 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor
Sağlık Bakanlığı A'dan Z'ye 'Kovid-19 Sözlüğü' hazırladı

Benzer haberler

İran Hükümet Sözcüsü Rebii: ABD'nin maksimum baskı politikası yolun sonuna geldi

İran Hükümet Sözcüsü Rebii: ABD'nin maksimum baskı politikası yolun sonuna geldi

ABD, Filipinler'e füze ve bomba transferi yapacak

ABD'den Etiyopya'daki çatışmalar için 'arabuluculuk' çağrısı

Biden'ın ekibi Pentagon ile geçiş süreci için temas kurdu

Biden'ın ekibi Pentagon ile geçiş süreci için temas kurdu
ABD, F-35 uçağında B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini test etti

ABD, F-35 uçağında B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini test etti
Trump, Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açtı

Trump, Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açtı