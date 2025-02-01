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Dünya

İran, güney kıyılarında inşa edilen yer altı füze üssünün görüntülerini paylaştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, güney kıyılarında inşa edilen yeni yer altı füze üssünün görüntülerini paylaştı.

Ahmet Dursun  | 01.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
İran, güney kıyılarında inşa edilen yer altı füze üssünün görüntülerini paylaştı

Tahran

İran devlet televizyonunun haberine göre, yer altı füze üssü, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri'nin katıldığı törenle ulusal basına tanıtıldı.

Törende konuşan general Selami, ülkenin güney kıyısında inşa edilen üsse ilişkin, "Bu füze şehirleri, gücümüzün bir parçasıdır. Füze şehirlerinin tanıtılması, düşmanların 'hesaplarını daha doğru yaparak kendilerine ve diğerlerine sıkıntı verecek hatalar yapmamaları' içindir." dedi.

"Kadir-380" adı verilen 1000 kilometre menzilli karadan denize fırlatılan gemisavar füzenin denemesinin görüntüleri de devlet televizyonu tarafından paylaşıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, 6 Temmuz 2020'de ülke medyasına yaptığı açıklamada, Basra Körfezi ve Umman Körfezi kıyıları boyunca yer altında "füze şehirleri" inşa ettiklerini açıklamıştı.

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