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Dünya

İran Dışişleri Bakanı'ndan "savaş istemiyoruz ancak savaş ve provokasyona da hazırlıklıyız" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, savaş ve provokasyon istemediklerini ancak bu tür eylemlere karşı da hazırlıklı olduklarını söyledi.

Haydar Karaalp, Ahmet Dursun  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
İran Dışişleri Bakanı'ndan "savaş istemiyoruz ancak savaş ve provokasyona da hazırlıklıyız" açıklaması

Bağdat/Tahran

Erakçi, resmi ziyaret için geldiği Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda İran basınına açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Savaş ve provokasyon istemiyoruz. Ancak her türlü savaşa veya provokasyona karşı da tamamen hazırlıklıyız. Bölgeyi herhangi bir savaş felaketinden uzaklaştırmak için Irak hükümetiyle istişare çabamızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erakçi, Irak hükümeti, halkı ve dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin Gazze ve Lübnan'daki savaşı reddetmesi ve her iki halka yönelik desteğini takdirle karşıladıklarını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

"ABD İsrail’e savunma sistemleri vererek kendi askerlerinin güvenliğini tehlikeye atıyor"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında da, "ABD, İsrail'e rekor miktarda silah teslim ediyor. Şimdi de askerlerinin hayatlarını tehlikeye atıyor ve onları füze sistemlerini işletmek için İsrail'de konuşlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede topyekun bir savaşın çıkmaması için son günlerde büyük çaba sarf ettiklerini belirten İranlı Bakan, "Halkımızı ve çıkarlarımızı savunma konusunda kırmızı çizgimizin olmadığını da açıkça söylüyorum." ifadelerini kullandı.

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