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Dünya

İran Dışişleri Bakanı, nükleer anlaşma konusunda ABD ile mesaj alışverişinin sürdüğünü söyledi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'li yetkililerin aksi yöndeki açıklamalarına rağmen nükleer anlaşma konusunda Tahran ile Washington arasında mesaj alışverişinin devam ettiğini söyledi.

Ahmet Dursun   | 16.11.2022
İran Dışişleri Bakanı, nükleer anlaşma konusunda ABD ile mesaj alışverişinin sürdüğünü söyledi

Ankara

İran Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) göre, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına açıklama yapan Abdullahiyan, nükleer müzakerelerin son durumunu değerlendirdi.

ABD yönetiminin, İran ile nükleer müzakerelerin gündemde olmadığına dair açıklamalarına işaret eden Abdullahiyan, "ABD iki yüzlü davranıyor. Amerikan tarafı ile sürekli olarak mesaj alışverişi yapıyoruz. Son mesaj alışverişimiz 72 saatten daha kısa bir süre önceydi." dedi.

Abdullahiyan, ABD'nin bazı ülkelerin dışişleri bakanları aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiğini ve müzakere için "acele ettiğini" ifade ederek, "(ABD'nin İran Özel Temsilcisi) Rob Malley iki yüzlü bir şekilde medyaya ​​'müzakerelerin öncelik olmadığını' söylüyor ve İran'da sokaklarda yapmak istedikleri provokasyonlara işaret ediyor." diye konuştu.

ABD'nin, İran'ın kırmızı çizgilerinden sapması için baskı yaptığını ancak bu konuda geri adım atmayacaklarını söyleyen Abdullahiyan, "Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen müzakereler sonucunda tüm güçlü ve zayıf yönleriyle bir anlaşmaya varmak mümkün. Diğer taraflar yükümlülüklerini yerine getirir ve nükleer anlaşma bize fayda sağlarsa bu fırsatı kullanırız. Müzakere için değil, sonuç için müzakere ettik. Rob Malley ve Amerikan yetkililerine iki yüzlü olmamalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, 14 Kasım'da Paris'te basına yaptığı açıklamada, İran ile nükleer görüşmelerin gündemde olmadığını ifade ederek, "Odak noktamız ilerlemeyen bir anlaşma değil, İran'da olup bitenler. Rejimin protestoculara karşı acımasız baskısı, İran'ın Rusya'ya silahlı insansız hava araçları satması ve rehinelerimizin kurtarılmasına odaklanıyoruz. İran'da en az üç Amerikan vatandaşı tutuklu bulunuyor ve esir takası görüşmeleri sonuçsuz kalıyor." diye konuşmuştu.

İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve ABD'nin anlaşmaya yeniden katılmasının ele alındığı Viyana'da yapılan nükleer görüşmeler, Washington ve Tahran arasındaki uzlaşmazlık nedeniyle eylül başlarında askıya alınmıştı.

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