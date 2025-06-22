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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İran'ı ABD askeri saldırganlığına ve İsrail'in saldırılarına karşı koruyacağız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "İran'ı sadece ABD askeri saldırganlığına karşı değil İsrail'in saldırılarına karşı da koruyacağız." dedi.

Muhammet Tarhan  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İran'ı ABD askeri saldırganlığına ve İsrail'in saldırılarına karşı koruyacağız

Ankara

İstanbul'da konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "İran en güçlü şekilde ABD'nin saldırgan askeri operasyonunu kınamaktadır. İran'ı sadece ABD askeri saldırganlığına karşı değil İsrail'in saldırılarına karşı da koruyacağız." dedi.

Erakçi, şunları kaydetti:

"(İran'ın) BM Şartı ve ilgili maddeleri çerçevesinde yasal meşru biçimde kendini koruma hakkı vardır ve her türlü tedbiri alacaktır. İran'a diplomasiye geri dönün çağrısında bulunmanın pek anlamı yok. Ülkemiz saldırgan bir tutumla karşı karşıya. Kendimizi koruma hakkımız çerçevesinde ihtiyaç duyduğumuz ve gerekli oranda cevap vermemiz gerekiyor. (ABD-İsrail) Diplomasi taraftarı olmadıklarını kanıtladılar. Sadece tehdit dilinden anladıklarını gösterdiler."

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, öğleden sonra Moskova'ya gideceğini ve yarın sabah Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Erakçi, ABD'ye misilleme olasılığına ilişkin, "Bir dizi seçenek var önümüzde bu kadar söyleyeceğim." dedi.

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