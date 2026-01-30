Dolar
43.50
Euro
51.78
Altın
5,033.08
ETH/USDT
2,736.00
BTC/USDT
83,526.00
BIST 100
13,862.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran, Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" tanımlayan AB ülkelerinin ordularını "terörist" ilan edecek

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütü" ilan eden AB ülkelerinin ordularının, "terörist" kabul edileceğini ve bu durumun sonuçlarından AB liderlerinin sorumlu olduğunu belirtti.

Ahmet Dursun  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
İran, Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" tanımlayan AB ülkelerinin ordularını "terörist" ilan edecek

Ankara

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, AB'nin İran'ın anayasal askeri kurumu, Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütü" ilan etme kararını değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Laricani, "Avrupa Birliği, İran'da meclisin kararına göre, Devrim Muhafızları Ordusuna karşı son AB kararında yer alan ülkelerin ordularının terörist olarak kabul edildiğini elbette biliyor. Bu nedenle, bunun sonuçlarının sorumlusu bu tür bir eylemde bulunan Avrupa ülkeleri olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Meclisi, 2023'te AB'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "terör" listesine alması halinde Avrupa ordularının "terörist" tanımlanmasını öngören yasa çıkarmıştı.

İran, 2019'da da ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütü" ilan etmesinin ardından ABD ordusunu "terör örgütü" olarak tanımlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: 2025 sonu itibarıyla 10 bin 841 çocuğumuz, 9 bin 96 ailenin sıcak yuvasında sevgiyle büyüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometreye çıkardık.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gençlerimiz belediye meclislerinden TBMM'ye kadar siyasi karar sürecinin içinde olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'yi kabul etti
Bakan Kurum: Şu ana kadar 35 ilimizde kuralarımızı çektik
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İran, Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" tanımlayan AB ülkelerinin ordularını "terörist" ilan edecek

İran, Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" tanımlayan AB ülkelerinin ordularını "terörist" ilan edecek

ABD, İran'la gerilim ortamında askeri varlığını Orta Doğu'ya yönlendirmeye devam ediyor

Mısır ile AB'den Gazze ve Sudan İçin "kritik eşgüdüm" vurgusu

İran Cumhurbaşkanı, diplomasinin başarılı olması için ABD'nin tehditlerden kaçınması gerektiğini belirtti

İran Cumhurbaşkanı, diplomasinin başarılı olması için ABD'nin tehditlerden kaçınması gerektiğini belirtti
Lübnan, Irak ve Yemen'deki gruplardan ABD'nin saldırması durumunda İran'a "destek sinyali"

Lübnan, Irak ve Yemen'deki gruplardan ABD'nin saldırması durumunda İran'a "destek sinyali"

ABD'nin jeopolitik öncelikleri: İran sadece İran'dan ibaret değil

ABD'nin jeopolitik öncelikleri: İran sadece İran'dan ibaret değil

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet