Dolar
27.21
Euro
29.48
Altın
1,904.56
ETH/USDT
1,644.20
BTC/USDT
26,038.00
BIST 100
7,804.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’deki orman yangınında Yağcılar köyündeki bazı yapılar ve mezarlık da zarar gördü
logo
Dünya

İran’da kum fırtınası nedeniyle 488 kişi hastaneye kaldırıldı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınasından etkilenen yüzlerce kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
İran’da kum fırtınası nedeniyle 488 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul

Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi konuya ilişkin bilgi verdi.

Muhibbi, "120 gün rüzgarları dahilinde Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde 488 kişi hastanelere başvurdu. Bunlardan 64'ü yatarak tedavi oldu." dedi.

Bölgede kum fırtınasının bir hafta sürmesinin beklendiğini dile getiren İranlı yetkili başta hastalar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere halkın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını ve maske kullanmasını tavsiye etti.

Zehek'te görüş mesafesinin 300 metreye, Zabul'da 700 metreye kadar düştüğü belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'deki orman yangınından etkilenen iki köy dronla görüntülendi
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 31'e düştü
İstanbul Boğazı güney-kuzey yönlü olarak gemi trafiğine açıldı
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

İran’da kum fırtınası nedeniyle 488 kişi hastaneye kaldırıldı

İran’da kum fırtınası nedeniyle 488 kişi hastaneye kaldırıldı

Pentagon, İran'ın ABD helikopterlerine Hürmüz Boğazı'nda engelleme yaptığı haberlerini yalanladı

İsrail'in, Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı düzenlediği iddia edildi

İran, Kur'an-ı Kerim'e saldırılar nedeniyle Danimarka ve İsveç Maslahatgüzarlarını bakanlığa çağırdı

İran, Kur'an-ı Kerim'e saldırılar nedeniyle Danimarka ve İsveç Maslahatgüzarlarını bakanlığa çağırdı
İran'da Urumiye Gölü'nün kurumasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İran'da Urumiye Gölü'nün kurumasına ilişkin soruşturma başlatıldı
İran kuraklığın pençesindeki Irak'a akan nehrin suyunu kesti

İran kuraklığın pençesindeki Irak'a akan nehrin suyunu kesti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet