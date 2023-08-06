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Dünya

İran'da hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi

İran’'n kuzeydoğusunda Rezevi Horasan eyaletinin merkez kenti Meşhed'de hava kirliliği nedeniyle okul ve spor salonları tatil edilirken, kum fırtınası tren seferlerinin aksamasına neden oldu.

Narges Rezaie  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
İran'da hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi

İstanbul

"Asriran" haber sitesine göre, Rezevi Horasan Valiliği Hava Kirliliği Acil Durum Komisyonu, hava kirliliğindeki artış üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Meşhed kentinde okul ve spor salonlarının tatil edildiği, başta kalp ve solunum hastaları olmak üzere zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği belirtildi. Dışarı çıkmak zorunda olanlara ise maske kullanmaları tavsiye edildi.

Rezevi Horasan Çevre Koruma Müdürü Mehdi İlahipur, hava kirliliğinin son 2 saate 302 mikrogram/metreküp seviyesinde olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, 100 mikrogramın üzerinde kaydedilen hava kirliliği oranı "sağlığa zararlı", 250'nin üzerindeki ölçümler ise "alarm" seviyesinde bulunulduğunu gösteriyor.

Tren seferleri aksadı

Öte yandan Meşhed'de etkili olan kum fırtınası da hayatı olumsuz etkiliyor.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, kum fırtınası nedeniyle bazı tren seferleri iptal edildi.

Sabah saatlerinde Serhs-Meşhed demiryolu hattı kum fırtınası nedeniyle kapandı.

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