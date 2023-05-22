İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem
İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinin Serab kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran
İran Ulusal Sismoloji Merkezine göre, merkez üssü Doğu Azerbaycan eyaletinin Serab kenti olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 21.06’da kaydedildi.
Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin yol açtığı hasara dair resmi makamlar henüz açıklama yapmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.