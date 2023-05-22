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Dünya

İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinin Serab kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haydar Şahin  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Tahran

İran Ulusal Sismoloji Merkezine göre, merkez üssü Doğu Azerbaycan eyaletinin Serab kenti olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 21.06’da kaydedildi.

Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin yol açtığı hasara dair resmi makamlar henüz açıklama yapmadı.

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