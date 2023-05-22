Dolar
19.83
Euro
21.47
Altın
1,972.06
ETH/USDT
1,816.00
BTC/USDT
26,842.00
BIST 100
4,466.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonsporlu futbolcu Trezeguet, basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Yunanistan'da dünkü seçimin galibi Miçotakis, hükümet kurma görevini iade etti

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun hükümet kurma görevini verdiği Yunanistan Başbakanı ve dünkü genel seçimlerin galibi Yeni Demokrasi Partisinin lideri Kiryakos Miçotakis'in görevi iade ettiği bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
Yunanistan'da dünkü seçimin galibi Miçotakis, hükümet kurma görevini iade etti

Atina

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Miçotakis'in Sakelaropulu'yu telefonla arayarak kendisine hükümet kurma görevini iade ettiğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, Sakelaropulu'nun dünkü seçimde ikinci parti olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras'ı kabul ederek hükümet kurma görevini bu kez de kendisine vereceği belirtildi.

"Zor zamanlarda sorumluluk alıp mücadeleyi terk etmemeyi öğrendim"

Çipras ise yayınladığı video mesajda "Zor zamanlarda sorumluluk alıp mücadeleyi terk etmemeyi öğrendim. Buradayım. Ne şimdi terk ediyorum ne de zor bir mücadelenin ortasında." diye konuştu.

Yeni Demokrasi seçimi açık ara farkla önde bitirmişti

Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi SYRIZA'ya 20 puan fark atmıştı ancak tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli 151 sandalye sayısına ulaşamamıştı.

SYRIZA, yüzde 20,07'lik oyla 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer almıştı.

Seçim yarışını 3'üncü olarak bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,46'lık oyla 41 sandalyenin sahibi olmuştu.

Yeni seçim sistemine göre ikinci kez sandığa gidilebilir

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçlar herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermezse koalisyon için görüşmeler yapılacak. Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda oy oranına bağlı olarak fazladan 20 ila 50 sandalye veriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi
Çorum'da şiddetli yağış su baskınına neden oldu
BM, Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınayarak kapsamlı araştırma talep etti
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
'Kabuğumuza çekilen değil, dünyaya açılan bir ülkeyiz'

Benzer haberler

Yunanistan'da dünkü seçimin galibi Miçotakis, hükümet kurma görevini iade etti

Yunanistan'da dünkü seçimin galibi Miçotakis, hükümet kurma görevini iade etti

AB Yunanistan'ı, geri itme iddialarıyla ilgili "resmi adımlar" atabileceği konusunda uyardı

Yunanistan'da hükümeti kurma görevi Başbakan Miçotakis'e verildi

Yunanistan'da seçmenler ikinci kez sandığa gidecek

Yunanistan'da seçmenler ikinci kez sandığa gidecek
Yunanistan'da seçimi Yeni Demokrasi önde bitirse de tek başına hükümet kuracak oya ulaşamadı

Yunanistan'da seçimi Yeni Demokrasi önde bitirse de tek başına hükümet kuracak oya ulaşamadı
Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'in partisi seçim yarışını önde götürüyor

Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'in partisi seçim yarışını önde götürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet